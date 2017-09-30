Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы возглавить сборную Испании

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Гвардиола начинал тренерскую карьеру в «Барселоне» и за четыре сезона привел каталонцев к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, а также по два раза побеждал в Кубке страны, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА. В 2013—2016 годах специалист работал с мюнхенской «Баварией», с которой трижды победил в бундеслиге, выиграл два Кубка Германии и Суперкубок УЕФА. С 2016 года тренер возглавляет «Манчестер Сити».

«Да, я думаю об Испании, — заявил Гвардиола, которого цитирует АФП, отвечая на вопрос о том, готов ли он в будущем возглавить сборную. — Я хотел бы быть тренером во время чемпионата мира и Евро, я бы хотел это почувствовать».

В бытность игроком Гвардиола провел 47 матчей за сборную Испании.