Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/31179617/
30 сентября 2017, 17:51 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы возглавить сборную Испании

МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем готов поработать в сборной Испании.

Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> заявил что в будущем готов поработать в сборной Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гвардиола начинал тренерскую карьеру в «Барселоне» и за четыре сезона привел каталонцев к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, а также по два раза побеждал в Кубке страны, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА. В 2013—2016 годах специалист работал с мюнхенской «Баварией», с которой трижды победил в бундеслиге, выиграл два Кубка Германии и Суперкубок УЕФА. С 2016 года тренер возглавляет «Манчестер Сити».

«Да, я думаю об Испании, — заявил Гвардиола, которого цитирует АФП, отвечая на вопрос о том, готов ли он в будущем возглавить сборную. — Я хотел бы быть тренером во время чемпионата мира и Евро, я бы хотел это почувствовать».

В бытность игроком Гвардиола провел 47 матчей за сборную Испании.

Сборная Испании
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Отборочный матч Кубка Азии между сборными КНДР и Малайзии находится под угрозой срыва

Отборочный матч Кубка Азии между сборными КНДР и Малайзии находится под угрозой срыва

ТАСС, 28 сентября. Отборочный матч Кубка Азии по футболу между сборными КНДР и Малайзии, запланированный на 5 октября в Пхеньяне, находится под угрозой срыва после того, как власти Малайзии запретили своим гражданам поездки в КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters.
Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото