Отборочный матч Кубка Азии между сборными КНДР и Малайзии находится под угрозой срыва

В четверг Министерство иностранных дел Малайзии запретило гражданам страны посещать КНДР. «Запрет на поездки в КНДР распространяется и на сборную Малайзии по футболу», — заявил заместитель министра иностранных дел Ризал Мерикан.

Ранее этот матч уже дважды переносился. Первоначально он был запланирован на 28 марта, однако позднее был перенесен на 8 июня из-за ухудшения отношений между странами. При этом Азиатская конфедерация футбола отказалась удовлетворить просьбу малазийской стороны о переносе встречи на нейтральное поле. Позднее из-за политической напряженности между странами игра была перенесена на 5 октября.