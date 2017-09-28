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28 сентября 2017, 12:14 | Футбол: Сборные | ТАСС

Отборочный матч Кубка Азии между сборными КНДР и Малайзии находится под угрозой срыва

ТАСС, 28 сентября. Отборочный матч Кубка Азии по футболу между сборными КНДР и Малайзии, запланированный на 5 октября в Пхеньяне, находится под угрозой срыва после того, как власти Малайзии запретили своим гражданам поездки в КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters.

В четверг Министерство иностранных дел Малайзии запретило гражданам страны посещать КНДР. «Запрет на поездки в КНДР распространяется и на сборную Малайзии по футболу», — заявил заместитель министра иностранных дел Ризал Мерикан.

Ранее этот матч уже дважды переносился. Первоначально он был запланирован на 28 марта, однако позднее был перенесен на 8 июня из-за ухудшения отношений между странами. При этом Азиатская конфедерация футбола отказалась удовлетворить просьбу малазийской стороны о переносе встречи на нейтральное поле. Позднее из-за политической напряженности между странами игра была перенесена на 5 октября.

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