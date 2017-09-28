Юношеская сборная Казахстана уступила с минимальным счетом «Бешикташу»

Долгое время на табло горели нули. В концовке матча казахстанцы увлеклись атакой и тут же поплатились за это, пропустив гол в свои ворота. Имелись моменты для того, чтобы сравнять счет, но подвела реализация в завершающей стадии. В итоге, встреча завершилась со счетом «1:0» в пользу команды из Стамбула.

2 октября подопечные Игоря Свечникова проведут вторую контрольную игру на УТС против воспитанников клуба «Медипол Башакшехир».

Напомним, что УТС команды является подготовительным в преддверии старта отборочного турнира чемпионата Европы-2018. Наши футболисты попали в одну группу с Францией, Словенией и Беларусью.

«Бешикташ» U-17 — Казахстан U-17 1:0 (0:0)

Казахстан: Ситдиков, Жусупов (Бабаназаров, 65), Нурсеит, Имангазеев, Неумывакин, Савченко (Меделхан, 58), Шамиль, Басманов (Ажимов, 76), Джарлаев, Мухамед (Закария, 73), Жаксылыков.