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https://sport.mail.ru/news/football-national/31150530/
28 сентября 2017, 10:03 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Юношеская сборная Казахстана уступила с минимальным счетом «Бешикташу»

Юношеская сборная Казахстана U-17 провела первую контрольную игру в рамках УТС в Турции, в которой уступила сверстникам из турецкого «Бешикташа» — 0:1.

Долгое время на табло горели нули. В концовке матча казахстанцы увлеклись атакой и тут же поплатились за это, пропустив гол в свои ворота. Имелись моменты для того, чтобы сравнять счет, но подвела реализация в завершающей стадии. В итоге, встреча завершилась со счетом «1:0» в пользу команды из Стамбула.

2 октября подопечные Игоря Свечникова проведут вторую контрольную игру на УТС против воспитанников клуба «Медипол Башакшехир».

Напомним, что УТС команды является подготовительным в преддверии старта отборочного турнира чемпионата Европы-2018. Наши футболисты попали в одну группу с Францией, Словенией и Беларусью.

«Бешикташ» U-17 — Казахстан U-17 1:0 (0:0)
Казахстан: Ситдиков, Жусупов (Бабаназаров, 65), Нурсеит, Имангазеев, Неумывакин, Савченко (Меделхан, 58), Шамиль, Басманов (Ажимов, 76), Джарлаев, Мухамед (Закария, 73), Жаксылыков.

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