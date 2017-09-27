Хавбек «Шахтёра» Марлос может дебютировать за сборную Украины в октябре
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Марлос в ближайшее может дебютировать за сборную Украины, сообщает «Динамомания».
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По информации источника, вопрос о предоставлении 29-летнему бразильскому футболисту был решён положительно. Теперь он ожидает документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины. В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за сборную уже в ближайших матчах.
Сборная Украины сыграет заключительные матчи группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Косово и Хорватии 6 и 9 октября соответственно.
Марлос выступает в чемпионате Украины с 2012 года. Футболист ещё в феврале сообщал, что рассматривает возможность выступления за местную национальную сборную.
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