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27 сентября 2017, 19:38 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Хавбек «Шахтёра» Марлос может дебютировать за сборную Украины в октябре

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Марлос в ближайшее может дебютировать за сборную Украины, сообщает «Динамомания».

Полузащитник донецкого Шахтёра <span class=error>Марлос</span> в ближайшее может дебютировать за сборную Украины сообщает <span class=error>Динамомания</span>. Увеличить
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По информации источника, вопрос о предоставлении 29-летнему бразильскому футболисту был решён положительно. Теперь он ожидает документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины. В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за сборную уже в ближайших матчах.

Сборная Украины сыграет заключительные матчи группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Косово и Хорватии 6 и 9 октября соответственно.

Марлос выступает в чемпионате Украины с 2012 года. Футболист ещё в феврале сообщал, что рассматривает возможность выступления за местную национальную сборную.

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