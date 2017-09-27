ФИФА разрешила Константину Раушу выступать за сборную России

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Рауш, имеющий гражданство России и Германии, дебютировал за сборную России 3 сентября в товарищеском матче с московским «Динамо». Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщал «Р-Спорт», что Рауш играл за юношеские сборные Германии, но не вступал за основную сборную. По этой причине РФС нужно было получить разрешение от ФИФА на участие Рауша в матчах за сборную России.

«Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать — Рауш имеет право выступать за сборную России», — заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Рауш, которому в марте исполнилось 27 лет, был вызван в сборную России для подготовки к товарищеским матчам с командами Южной Кореи и Ирана, которые пройдут 7 и 10 октября в Москве и Казани соответственно.

В нынешнем сезоне Рауш сыграл за «Кельн» пять матчей во всех турнирах.