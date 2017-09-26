«Страшный Сон Акинфеева» вызван в сборную Кореи на матч с Россией

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Пятеро из них играют в Европе, включая полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Хавбек стал автором гола в ворота Игоря Акинфеева в матче группового турнира Лиги чемпионов-2016/17 против ЦСКА (1:0).

Полностью состав Кореи выглядит следующим образом:

Вратари: Ким Сын Гю («Виссел Кобэ», Япония), Ким Джин Хен («Сересо Осака», Япония), Ку Сон Юн («Консадоле Саппоро» Япония).

Защитники: Ким Ю Ен («Хэбэй Чайна Форчун», Китай), Ким Ен Гвон («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Лим Чхан У («Аль-Вахда», ОАЭ), Сон Чу Хун («Альбирекс Ниигата», Япония), О Джэ Сок («Гамба Осака», Япония), Юн Сок Ен («Касива Рейсол», Япония), Ким Ки Хи («Шанхай Шэньхуа», Китай).

Полузащитники: Чон У Ен («Чунцин Лифань», Китай), Чан Хен Су («Токио», Япония), Ки Сон Ен («Суонси Сити», Англия), Квон Кен Вон («Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Англия), Ким Бо Ген («Касива Рейсол», Япония), Нам Тхэ Хи («Лехвия», Катар), Ку Джа Чхоль («Аугсбург» Германия), Ли Чхон Ен («Кристал Пэлас», Англия), Квон Чхан Хун («Дижон», Франция), Хван Ильсу («Яньбянь Фуде», Китай).

Нападающие: Чи Дон Вон («Аугсбург», Германия), Хван Иджо («Гамба Осака», Япония).

Матч Россия — Корея пройдет на «ВЭБ-Арене» 7 октября.