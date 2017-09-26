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https://sport.mail.ru/news/football-national/31129138/
26 сентября 2017, 16:01 | Футбол: Сборные | АиФ Казань

Купить билеты на матч сборных России и Ирана можно в 10 кассах Казани

Билеты на матч сборных России и Ирана по футболу можно купить в 10 кассах Казани, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Купить билеты на матч сборных России и Ирана можно в 10 кассах Казани - Фото Увеличить
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Товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу пройдет 10 октября в 19.00 на стадионе «Казань Арена».

Билеты на игру можно купить на сайте, а также в 10 кассах города: Центральная касса (ул. Толстого, 1), павильон «Городские зрелищные кассы» (ул. Р. Зорге, 67), ТЦ «Мега» (рядом с рестораном ИКЕА), павильон «Городские зрелищные кассы» (пр. Ямашева, 82, остановка Адоратского), ТЦ «Бэхетле» на пр. Ямашева, 71а, ТЦ «Парк Хаус», ТРК «Тандем», ТРЦ «Южный» (второй этаж), ТЦ «Кольцо» (цокольный этаж), сити-центр (ул. Академика Парина, 3, галерея «Бахетле»).
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