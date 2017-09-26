Купить билеты на матч сборных России и Ирана можно в 10 кассах Казани

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Товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу пройдет 10 октября в 19.00 на стадионе «Казань Арена».