Купить билеты на матч сборных России и Ирана можно в 10 кассах Казани
Билеты на матч сборных России и Ирана по футболу можно купить в 10 кассах Казани, сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза.
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Товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу пройдет 10 октября в 19.00 на стадионе «Казань Арена».
Билеты на игру можно купить на сайте, а также в 10 кассах города: Центральная касса (ул. Толстого, 1), павильон «Городские зрелищные кассы» (ул. Р. Зорге, 67), ТЦ «Мега» (рядом с рестораном ИКЕА), павильон «Городские зрелищные кассы» (пр. Ямашева, 82, остановка Адоратского), ТЦ «Бэхетле» на пр. Ямашева, 71а, ТЦ «Парк Хаус», ТРК «Тандем», ТРЦ «Южный» (второй этаж), ТЦ «Кольцо» (цокольный этаж),
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