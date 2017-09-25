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Дмитрий СИМОНОВ

из Дома футбола

— 27 вызванных — окончательная цифра, или кого-то могут исключить?

— Окончательная. Дай Бог, чтобы никаких казусов у нас не произошло.

— Рауш, Антон Миранчук, Заболотный, Чернов — все эти футболисты были приглашены на сентябрьский матч с «Динамо» и, получается, использовали свой шанс. Чем они вас привлекли? Какие хорошие качества вы в них увидели?

— Во-первых, это не означает, что у других футболистов не было хороших качеств и они нас не удовлетворили. Другое дело, что из предыдущего состава лишний раз захотелось посмотреть именно на них, как они себя проявят. После сентябрьского сбора эти футболисты выступали достаточно хорошо, а мы декларируем и на словах, и на деле, что стараемся по максимуму все отсмотреть или дотошно все разобрать.

— Вы пригласили Жиркова, который последнее время очень мало играет за «Зенит». Объясните свое решение.

— То, что он мало играет, не означает, что квалификация потеряна. К сожалению, в матче с «Вардаром» Юрий получил травму плеча. Если бы не повреждение, он, может, выступал бы чаще. Сейчас вот на Кубок 60 минут сыграл. Я разговаривал с Жирковым пару дней назад — он в хорошем настроении и готов выступать за сборную. Есть футболисты, которым не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок. И опять же, нам надо смотреть позиции…

— При Луческу Жирков чаще играл слева в защите, и вы его использовали там же. При Манчини Юрий все же действует ближе к атаке. Вы его видите левым защитником или в атакующей группе?

— В той же роли линейного игрока. Если будем перестраиваться на четыре защитника, то опять же подумаем, что для команды лучше. А нам придется иногда переходить на такую схему: если помните, так произошло в матче с мексиканцами на Кубке конфедераций.

— Сейчас в составе есть Кокорин и Смолов. Вы планируете их использовать на поле одновременно, или они дублируют одну позицию?

— Так далеко не заглядываем. Одну связку мы весь год обсуждали, а они не сыграли даже секунды вместе. Это раз. А во-вторых, идей всегда достаточно. Дублировать они друг друга не должны, потому что оба игрока квалифицированные, вместе росли определенное время, знают друг друга. А как все сложится, подскажут только тренировочный процесс и матчи. Главное — определить, кто чем будет заниматься на поле в этой связке, и чтобы футболисты не дублировали друг друга в самой игре, но могли подменять. Хотя они — разноплановые.

— С Кокориным, не участвовавшим в Кубке конфедераций, у вас состоялся отдельный разговор?

— Я уже говорил, что у нас был разговор перед Кубком конфедераций. Сейчас — не было. А зачем? Он творит на поле.

— Почему Кокорин преобразился в новом сезоне?

— У каждого свои предположения, а я не имею права говорить о своих. Главное — то, что мы видим. У Кокорина теперь новый главный тренер в «Зените», который видит его на определенной позиции, поменялся и тренировочный процесс, и многие партнеры. Так сложилось, что Александр не попал на крупный турнир. Был и тот самый разговор со мной, где мы обсудили кое-какие вещи. Кокорин знает: такие разговоры просто так я не веду. Мы вообще просто так никогда не делаем. Он смог посмотреть со стороны на себя и на нас. Судя по всему, Кокорин плохо чувствовал себя без сборной, поэтому сейчас хорошо играет, стремится. Во всяком случае, мы именно на эту тему разговаривали — и я рад, что выводы сделаны. Значит, разговор получился правильный.

— Невызов Глушкова связан с тем, что Денис устал, или с последними результатами «Спартака»?

— Не знаю, кто вообще вам сказал такое слово — «устал». Глушаков травмирован. Человек до травмы мог находиться и в топ-состоянии. Но конкретно на сегодняшний день он не играет. Мы не знаем, что будет через пару дней, но должны объективно посмотреть на ситуацию: пауза ему не помешает, надо подлечиться. Ну и мысли привнести в порядок — чтобы и «Спартаку», и нам была польза.

— Мариу Фернандес тоже получил травму в последнем матче за ЦСКА Есть вероятность, что он не сможет принять участие в контрольных играх?

— У нас есть информация, что Фернандес готовится к матчу с «Манчестер Юнайтед». Если бы нам сказали, что игрок не готов, мы бы сто раз подумали, вызывать его или нет. А так у него такая травма, что он уже в нормальном состоянии. Насколько я понимаю, 27 сентября уже будет в норме. А у нас игры 7-го и 10-го октября.

— Есть еще игроки, которые находятся под вопросом по причине травм?

— На сегодняшний день — нет.

— У кого больше шансов выйти в основе — у Полоза или Заболотного?

— Ну как мы сегодня можем о чем-то говорить?! Тренировочный процесс все решит. нас есть так называемый «биг-тест»: посмотрим, кто в каком состоянии. К тому же, команды Кореи и Ирана — абсолютно разные. С корейцами, допустим, нам нужны быстрые игроки.

— То есть вы изначально уже видите, кто — под Корею, а кто — под Иран?

— Есть теория, а есть практика. В общем, все решится во время сбора.

— Все восхищены игрой Лунева. Для сборной это плюс, что появился второй очень сильный вратарь?

— Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует. Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются таких игроки. На разных позициях, не только на вратарской.

— Акинфеев…

— Он номер один.

— Вызываю огонь на себя самым острым вопросом. Почему не вызван Дзюба? Это связано с недостатком игровой практики и голов?

— Нормально отношусь к этому вопросу. Я, кстати, уже говорил об этом в большом интервью «Спорт-Экспрессу». Мы смотрим, что нам надо. Кубок конфедераций прошел, европейский футбол движется в определенных направлениях. Думаю, нужны ли нам — без фамилий — условные Вася, Петя и так далее. Нужен ли нам вообще будет большой фактурный нападающий или он не понадобится? Сегодня вот такая — ситуация, Мы вызвали тех, кого хотели вызывать.

— Получается, сейчас вы в роли фактурного нападающего проверяете Заболотного?

— Он, может быть, не очень фактурный, но очень подвижный. Почему мы его берем? Скорость, мобильность и так далее. Повторюсь, не стоит предвосхищать какие-то события или допускать недомолвки. В конце концов, мы имеем право принимать те решения, которые принимаем.

— Комбаров не вызван из-за травмы?

— Нет. На сегодняшний день — не из-за травмы. Футболисты, с которыми мы работали, спокойно эту ситуацию воспринимают. Они знают, что если мы что-то делаем, то в наших действиях есть логика. А если какие-то вещи кажутся им нелогичными, то я сам звоню и объясняю, чтобы избежать заблуждений.

— Многие отмечают, что у сборной России перспективный состав в атаке, но сомнительный в обороне оборона. Не у всех футболистов есть игровая практика. Тот же Джикия не играл…

— (Перебивает.) Джикия проводит за «Спартак» все матчи! Не вышел в старте лишь в последней игре с «Анжи». Думаю, что и с «Ливерпулем сыграет. Или Нойштедтер — регулярно выступает за «Фенербахче»…

— То есть вас не смущает ситуация с обороной?

— Не смущает. Она такая, какая есть. Мы сейчас сидели и обсуждали это в рабочем порядке. Есть защитник сам по себе, или игрок атаки — сам по себе. Если ему вовремя не отдавать или вовремя не обороняться командой, то ни один защитник не выручит никогда. Надо находить баланс. И мы его, убежден, найдем.

— У Васина в первой части чемпионата многовато ошибок (по данным ИнСтат — 6 результативных ошибок, первое место среди полевых футболистов по этому грустному показателю — Прим. «СЭ»). Вы с ним проводили какую-то беседу?

— Пока футболистов нет в команде, я бесед не провожу. Но один звонок, естественно, был. Со словами поддержки. Но у Васина в клубе есть свой тренер, который с ним беседует. А моя задача: дать понять, что я все тоже вижу. Это надо исправлять — но с другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает.

— Не считаете, что проблемы Васина — это последствия Кубка конфедераций? На Виктора было большое давление, он впервые оказался ключевым защитником сборной…

— Не стоит зацикливаться на таких вещах. В случае Васина я бы заострил внимание на великолепном голе, который он организовал в Лиссабоне. Ошибки бывают разного свойства.

— Покажут ли ближайшие матчи реальный уровень сборной России?

— Наши соперники — хорошего уровня, участники чемпионата мира. Это же не Гибралтар и не Ангола. Да, если бы мы играли в группе, то встретились бы с Грецией и Бельгией, но… Знаете, хочется уже немного сменить пластиночку и потихонечку прийти к понимаю того, к чему мы готовимся. Вот меня спросили про Рауша. Да не будь игры с «Динамо», Рауш не играл бы сейчас! Потому что у нас пока бумаг по нему нет. Вот-вот должны появиться. На матч с «Динамо» пришло 16 тысяч человек, все довольны, Фернандес забил, Рауш отдал… Мы по 50 раз взвешиваем, что нам каждый матч дает.

— А есть нужная бумага для Фернандеса?

— Да, он может выступать в официальных матчах.

— Можете объяснить юридический аспект с Раушем?

— Я не юрист, но если общими словами: получать гражданство ему не надо, но в прошлом Рауш играл за юношеские сборные Германии. А за их главную команду — нет. И бумага, подтверждающая это, у нас уже есть. То есть он вправе играть за Россию. Теперь эту бумагу должна получить ФИФА и сказать: «Ok, we understand».

— Когда это произойдет?

— Когда угодно, мы сегодня как раз это обсуждали. Заседания в ФИФА проводятся в определенное время. Возможно, нам придется договариваться по поводу Рауша с федерациями Кореи и Ирана. А так, благодаря матчу с «Динамо», он в любом случае уже побывал у нас, сыграл, он (для сборной России — Прим. «СЭ») свой теперь! И вы, журналисты, его оценили.

— Есть уже какие-то планы на ноябрьский сбор?

— Он пройдет с 6 по 14 ноября. Что касается соперников, то давайте возьмем небольшую паузу. Поверьте, каждая структура РФС работает. И «хотелок» у нас нет, потому что от их наличия ничего не меняется. И когда спрашивают, почему с теми или иными не сыграли… Да потому что так бывает!