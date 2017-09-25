Кокорин сообщил, что рад возвращению в сборную России по футболу

Кокорин вошел в состав сборной России на товарищеский матчи с командами Южной Кореи и Ирана. Последний раз он играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 16 матчей за «Зенит» в разных турнирах и забил 12 голов. С семью голами в чемпионате России он возглавляет гонку бомбардиров.

«Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира», — сказал Кокорин.

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». С иранцами россияне сыграют 10 октября на «Казань-Арене».