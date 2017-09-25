Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/31117064/
25 сентября 2017, 14:30 | Футбол: Сборные | ТАСС

Кокорин сообщил, что рад возвращению в сборную России по футболу

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рад возвращению в состав сборной России по футболу. Об этом он сообщил ТАСС.

Кокорин вошел в состав сборной России на товарищеский матчи с командами Южной Кореи и Ирана. Последний раз он играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 16 матчей за «Зенит» в разных турнирах и забил 12 голов. С семью голами в чемпионате России он возглавляет гонку бомбардиров.

«Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира», — сказал Кокорин.

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». С иранцами россияне сыграют 10 октября на «Казань-Арене».

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Симонян: Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

Симонян: Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий Александр Кокорин, вошедший в состав сборной России по футболу на товарищеский матчи с командами Южной Кореи и Ирана, своей игрой за санкт-петербургский «Зенит» заслужил место в составе национальной команды. Таким мнением с ТАСС поделился первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
Еще 7 новостей  Все новости

Симонян: Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в Краснодаре

СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млн

"Спартак" попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с "Ливерпулем"