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25 сентября 2017, 13:48 | Футбол: Сборные | ТАСС

Симонян: Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий Александр Кокорин, вошедший в состав сборной России по футболу на товарищеский матчи с командами Южной Кореи и Ирана, своей игрой за санкт-петербургский «Зенит» заслужил место в составе национальной команды. Таким мнением с ТАСС поделился первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за «Зенит» в разных турнирах и забил 12 голов. С семью голами в чемпионате России он возглавляет гонку бомбардиров.

«Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России», — сказал Симонян.

«У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу (Черчесову, главному тренеру сборной — прим. ТАСС), это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат», — добавил он.

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». С иранцами россияне сыграют 10 октября на «Казань-Арене». Команды Южной Кореи и Ирана уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

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