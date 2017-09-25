Симонян: Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за «Зенит» в разных турнирах и забил 12 голов. С семью голами в чемпионате России он возглавляет гонку бомбардиров.

«Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России», — сказал Симонян.

«У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу (Черчесову, главному тренеру сборной — прим. ТАСС), это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат», — добавил он.

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». С иранцами россияне сыграют 10 октября на «Казань-Арене». Команды Южной Кореи и Ирана уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.