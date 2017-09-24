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https://sport.mail.ru/news/football-national/31105466/
24 сентября 2017, 10:01 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Кения лишена права проведения Кубка африканских наций

В результате восьмичасового заседания исполнительного комитета Кубка африканских наций в Гане принято решение лишить Кению права проведения Кубка африканских наций, который должен был пройти в этой стране в следующем году.

В своей резолюции, опубликованной на официальном сайте организации, отмечено, что данное решение обусловлено медленными темпами подготовки Кении к первенству континента — речь идёт о строительстве новых объектов инфраструктуры и обновлении уже существующих объектов.

Также отмечается, что настоящий момент в стране наблюдается непростая политическая обстановка. Исполнительный комитет запустил новую заявочную кампанию, страна-хозяйка турнира будет объявлена в течение 15 дней.
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