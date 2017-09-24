Кения лишена права проведения Кубка африканских наций

В своей резолюции, опубликованной на официальном сайте организации, отмечено, что данное решение обусловлено медленными темпами подготовки Кении к первенству континента — речь идёт о строительстве новых объектов инфраструктуры и обновлении уже существующих объектов.



Также отмечается, что настоящий момент в стране наблюдается непростая политическая обстановка. Исполнительный комитет запустил новую заявочную кампанию, страна-хозяйка турнира будет объявлена в течение 15 дней.