Сборная Казахстана при Бородюке совершила рекордное падение в рейтинге FIFA

За месяц команда, возглавляемая Александром Бородюком, существенное ухудшила свое положение, опустившись на 21 позицию (в августе была 105-й). Это падение стало рекордным для Казахстана за всю его историю — ранее таковым было неудачное выступление в апреле 2008 года (-17).



Отметим, что при Бородюке сборная Казахстана потерпела пять поражений в пяти матчах. В отборочном турнире чемпионата мира-2018 Казахстан занимает последнее место в группе «Е», набрав лишь два очка. В заключительных играх команда встретится с Румынией и Арменией.