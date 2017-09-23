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23 сентября 2017, 20:28 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Сборная Казахстана при Бородюке совершила рекордное падение в рейтинге FIFA

В обновленном рейтинге FIFA за сентябрь национальная сборная Казахстана занимает 126-е место, сообщает Sports.kz.

За месяц команда, возглавляемая Александром Бородюком, существенное ухудшила свое положение, опустившись на 21 позицию (в августе была 105-й). Это падение стало рекордным для Казахстана за всю его историю — ранее таковым было неудачное выступление в апреле 2008 года (-17).

Отметим, что при Бородюке сборная Казахстана потерпела пять поражений в пяти матчах. В отборочном турнире чемпионата мира-2018 Казахстан занимает последнее место в группе «Е», набрав лишь два очка. В заключительных играх команда встретится с Румынией и Арменией.

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