Товарищеский матч сборных Ирана и Того по футболу в Казани отменен

Ранее Леонов сообщал, что иранцы, которые сыграют с россиянами 10 октября на «Казань-Арене», ведут переговоры с тоголезцами о проведении матча в Казани 5 октября. Матч стоит в графике обеих сборных на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч Иран — Того отменился, его не будет. Буквально сегодня получил уведомление», — сообщил Леонов.

Сборная Ирана в июне гарантировала себе участие в чемпионате мира по футболу 2018 года. В Казани пройдут шесть матчей турнира, в том числе четвертьфинальная игра.