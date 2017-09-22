Сборные Бразилии и Японии проведут товарищескую игру во Франции перед ЧМ-2018

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Встреча состоится 10 ноября во французском Лилле. Отмечается, что, согласно сообщениям в прессе, инициатором встречи и ее проведения во Франции стал главный тренер японской сборной Вахид Халилходжич, который ранее в карьере тренировал парижский «Пари Сен-Жермен» и «Лилль».

Сборные Бразилии и Японии досрочно квалифицировались в финальный турнир чемпионата мира 2018 года.