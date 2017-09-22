Лига наций. Россия сыграет во втором дивизионе

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Меньше чем через год стартует Лига наций, которая фактически заменит товарищеские матчи. УЕФА утвердил ее формат и сроки. Объясняем, что это за турнир.

ЧТО ТАКОЕ ЛИГА НАЦИЙ.

Проект нового турнира предложил теперь уже бывший президент УЕФА Мишель Платини и группа его советников. Цель, а точнее цели: поднять интерес к играм сборных, свести к минимуму потерявшие значимость товарищеские матчи, не пользующиеся интересом у болельщиков и спонсоров, создать новые коммерческие возможности (в том числе для самих федераций).

Кроме того, Лига наций имеет и спортивную составляющую. Через этот турнир можно попасть на чемпионат Европы-2020.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

Предполагается, что Лига наций будет проходить каждые два года — в те сроки, что позволяет международный календарь.

Новый турнир стартует 6 сентября 2018-го и завершится в июне 2019-го. Жеребьевка состоится 24 января 2018 года в Лозанне.

КТО УЧАСТВУЕТ.

В лиге выступят все 55 сборных, представляющих федерации, входящие в УЕФА. Их в соответствии с коэффициентами национальных команд (не путайте с рейтингом ФИФА) разобьют на четыре дивизиона — А, В, С и D. Рейтинг УЕФА составят по состоянию на 11 октября этого года — когда завершатся отборочные матчи чемпионата мира-2018 (ждать стыковые игр не станут).

Таблица коэффициентов национальных команд Европы учитывает результаты выступлений в отборочных и финальных турнирах ЧМ-2014 и Euro-2016, а также отборочном турнире ЧМ-2018.

В дивизион А войдут 12 первых команд рейтинга. Сегодня (к октябрю состав может несколько измениться) это сборные Германии, Португалии, Бельгии, Испании, Швейцарии, Франции, Англии, Италии, Польши, Хорватии, Исландии и Уэльса. Внутри дивизиона сформируют четыре группы по три команды.

В дивизион В войдут следующие 12 сборных — России, Северной Ирландии, Словакии, Швеции, Голландии, Украины, Боснии, Австрии, Турции, Ирландии, Дании и Венгрии. И внутри этого дивизиона тоже сформируют четыре группы по три команды.

Дивизион С составят 15 сборных — Словении, Албании, Черногории, Сербии, Шотландии, Чехии, Румынии, Греции, Болгарии, Израиля, Норвегии, Кипра, Финляндии, Эстонии, Азербайджана. В этом дивизионе составят одну группу из трех команд и три — из четырех.

Наконец, 16 последних команд рейтинга попадут в дивизион D — Литва, Белоруссия, Грузия, Армения, Македония, Фареры, Люксембург, Латвия, Молдавия, Казахстан, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Косово, Сан-Марино и Гибралтар. Из них составят четыре группы по четыре сборные.

Состав дивизионов не постоянен. В дальнейшем он изменится — но уже не на основании рейтинга. Между дивизионами будет происходить обмен: четыре худшие из первого опустятся во второй, а оттуда им на смену придут четыре лучшие и так далее.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ.

В период с сентября по ноябрь 2018-го пройдут матчи в группах (дома и в гостях).

Победители групп в дивизионах В, С и D в следующем розыгрыше пойдут на повышение, а занявшие последние места в группах дивизионов А, В и С — перейдут в низшие дивизионы в Лиге наций-2020/21.

Четыре победителя групп в дивизионе А получат право в июне 2019-го сыграть в так называемом финальном турнире Лиги наций, состоящем из полуфиналов, встречи за 3-е место и финала. Конечно, УЕФА надеется, что эти четыре матча привлекут внимание спонсоров.

ЧЕРЕЗ ЛИГУ НАЦИЙ — НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.

В финальный турнир первенства континента-2020, чьи матчи пройдут в 13 европейских городах, можно попасть двумя путями. Либо удачно выступить в отборочном турнире, либо успешно сыграть в Лиге наций.

Победители каждой из четырех групп в четырех дивизионах Лиги наций выйдут в стыковые матчи. Они пройдут в марте 2020-го и будут состоять из полуфиналов и финала. В итоге каждый из дивизионов даст по одному представителю в финальный турнир первенства континента-2020.

Помимо этого с марта по ноябрь 2019 года в Европе пройдет привычный нам отборочный турнир. В нем все те же 55 команд разыграют 20 путевок на Евро-2020. Участников отбора разобьют на 10 групп — 5 по 5 сборных и 5 по 6. Следует отметить, что четыре лучшие сборные первого дивизиона Лиги наций (они, напомню, станут известны в ноябре 2018-го) распределят по тем группам, что состоят из 5 команд. В финальный турнир отправятся победители групп и те, кто займет вторые места.

Если так совпадет, что победитель одной из групп в дивизионах Лиги наций в 2019 году успешно пройдет обычный отборочный турнир и завоюет путевку на Euro-2020, вместо него в мартовских стыковых матчах 2020 года сыграет другая команда из того же дивизиона.