Билеты на матч сборных России и Ирана по футболу в онлайн-продаже стоят 300−700 руб

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Встреча пройдет на «Казань Арене» 10 октября. За 300 рублей можно приобрести билет на сектора 131−133 трибуны D. Следующая ценовая категория — сектора 119, 120, 129 и 130 трибуны С — 400 рублей.

Билеты на 121 и 128 сектора трибуны С стоят по 500 рублей, а самые дорогие — на сектора 122−127 трибуны С — можно приобрести за 700 рублей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, в том числе и в Казани. Сборная Ирана уже обеспечила себе участие в мундиале.