Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/31092329/
22 сентября 2017, 13:37 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Билеты на матч сборных России и Ирана по футболу в онлайн-продаже стоят 300−700 руб

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Электронный билет на товарищеский матч сборной России по футболу в Казани против команды Ирана можно приобрести на сайте официального билетного оператора события за сумму от 300 до 700 рублей.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Электронный билет на товарищеский матч сборной России по футболу в Казани против команды Ирана можно приобрести на сайте официального билетного оператора события за сумму от 300 до 700 рублей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет на «Казань Арене» 10 октября. За 300 рублей можно приобрести билет на сектора 131−133 трибуны D. Следующая ценовая категория — сектора 119, 120, 129 и 130 трибуны С — 400 рублей.

Билеты на 121 и 128 сектора трибуны С стоят по 500 рублей, а самые дорогие — на сектора 122−127 трибуны С — можно приобрести за 700 рублей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, в том числе и в Казани. Сборная Ирана уже обеспечила себе участие в мундиале.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Ирана
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства