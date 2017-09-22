Билеты на матч сборных России и Ирана по футболу в онлайн-продаже стоят 300−700 руб
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. Электронный билет на товарищеский матч сборной России по футболу в Казани против команды Ирана можно приобрести на сайте официального билетного оператора события за сумму от 300 до 700 рублей.
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Встреча пройдет на «Казань Арене» 10 октября. За 300 рублей можно приобрести билет на сектора 131−133 трибуны D. Следующая ценовая категория — сектора 119, 120, 129 и 130 трибуны С — 400 рублей.
Билеты на 121 и 128 сектора трибуны С стоят по 500 рублей, а самые дорогие — на сектора 122−127 трибуны С — можно приобрести за 700 рублей.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, в том числе и в Казани. Сборная Ирана уже обеспечила себе участие в мундиале.
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