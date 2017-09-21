Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии

Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Нигерии.

«Совсем недавно состоялась встреча с Тэмми и его агентом. Это был полезный разговор. Я могу сказать, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Тэмми как сын мне, потому что его отец был моим другом детства. Я считаю, что это хорошая перспектива для сборной Нигерии, и это того стоит», — сказал президент федерации Амаджу Пинника.

На счету 19-летнего Абрахама, который на правах аренды в текущем сезоне играет за «Суонси Сити», 12 матчей в футболке молодёжной сборной Англии и 4 гола.