Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии
Нападающий «Челси» и молодёжной сборной Англии Тэмми Абрахам может принять предложение и начать выступление за сборную Нигерии.
Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Нигерии.
«Совсем недавно состоялась встреча с Тэмми и его агентом. Это был полезный разговор. Я могу сказать, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Тэмми как сын мне, потому что его отец был моим другом детства. Я считаю, что это хорошая перспектива для сборной Нигерии, и это того стоит», — сказал президент федерации Амаджу Пинника.
На счету 19-летнего Абрахама, который на правах аренды в текущем сезоне играет за «Суонси Сити», 12 матчей в футболке молодёжной сборной Англии и 4 гола.
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