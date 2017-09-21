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https://sport.mail.ru/news/football-national/31082606/
21 сентября 2017, 16:54 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии

Нападающий «Челси» и молодёжной сборной Англии Тэмми Абрахам может принять предложение и начать выступление за сборную Нигерии.

Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Нигерии.

«Совсем недавно состоялась встреча с Тэмми и его агентом. Это был полезный разговор. Я могу сказать, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Тэмми как сын мне, потому что его отец был моим другом детства. Я считаю, что это хорошая перспектива для сборной Нигерии, и это того стоит», — сказал президент федерации Амаджу Пинника.

На счету 19-летнего Абрахама, который на правах аренды в текущем сезоне играет за «Суонси Сити», 12 матчей в футболке молодёжной сборной Англии и 4 гола.

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