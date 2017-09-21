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«Лига наций» — что это за турнир?

В «Лиге наций», новом проекте УЕФА, выступят все 55 европейских сборных. Этот турнир в европейской федерации придумали, чтобы избавиться от малопривлекательных со всех точек зрения товарищеских матчей.

Одно из преимуществ в том, что у «Лиги наций» будет понятный календарь, а большинство матчей пройдут между командами сопоставимого уровня — это получится за счет распределения сборных по группам на основе рейтинга.

Идея возникла давно, еще в 2011-м, формат определили в 2014-м. О нем подробно говорили еще весной. Самое важное — каждая команда будет находиться в группе из трех или четырех, а по итогам можно либо выйти в дивизион сильнее (или в Финал четырех, если ты уже в элите), либо вылететь в низший.

Чем это похоже на Лигу чемпионов и Лигу Европы?

Кроме самостоятельной ценности, за счет «Лиги наций» можно будет отобраться и на Евро-2020. Привычный отборочный турнир тоже состоится, через него на чемпионат Европы попадут 20 команд. Еще 4 места — для команд из «Лиги наций».

Система несложная, но на практике ее использование может быть весьма путаным: победители каждой из четырех групп одного дивизиона выходят в мини-плей-офф, но если к тому моменту какая-то команда уже и так отобралась на Евро в классической квалификации, ее место займет следующая команда дивизиона с лучшим результатом.

УЕФА пошел по пути подогрева интереса ко второстепенному турниру за счет бонуса в виде попадания на главный. Тот же самый ход добавил топ-клубам желания бороться за победу в Лиге Европы: в сильных чемпионатах не всем хватает прямых мест в Лигу чемпионов. На предыдущих чемпионатах Европы тоже оставались сильные по именам команды, которые не проходили квалификацию. Однако введение «Лиги наций» совпадает с расширением Евро до 24 команд — поэтому ценность нового способа отобраться на чемпионат Европы уменьшается, так как падает конкуренция в основной квалификации.

Какая от всего этого польза?

Кроме перехода от бессмысленных товарищеских матчей к понятному турниру с конкретной мотивацией, есть еще и финансовые выгоды. Как внедрение «Лиги наций» в сезоне-2018/19 подействует на телеправа сборной России, пока неясно, но в Англии эффект, например, уже есть.

Еще в январе 2016-го, за полтора года до официального утверждения сути нового турнира, британский медиагигант Sky запланировал потратить 200 миллионов фунтов, чтобы вернуть матчи сборной Англии в свой эфир. Речь тогда шла именно о матчах «Лиги наций». Сборная Англии точно сыграет в элитной группе с топовыми соперниками, значит и афиши матчей будут стоящими.

Где и с кем будет играть сборная России?

По состоянию на начала сентября 2017-го сборная России — на 13-м месте в рейтинге. Так как в элитном классе 12 сборных (четыре группы по три команды), Россия — первая на втором уровне.

Ситуация еще может измениться после решающих матчей европейского отбора на чемпионат мира и товарищеских игр сборной России. Разница в классе и престиже между уровнями «А» и «В» весьма существенна.