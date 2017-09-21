Гуляев: система Fan ID поспособствовала борьбе с расизмом на матчах Кубка конфедераций

На матчах Кубка конфедераций, который проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля этого года, тестировалась система Fan ID.

«В июне-июле в Москве прошли четыре матча Кубка конфедераций. Хочу отметить, что не было выявлено ни одного нарушения в плане расизма и дискриминации. Конечно, этому поспособствовала система Fan ID. Это очень серьезная работа», — сказал Гуляев.

Паспорт болельщика выдавался на турнире бесплатно и вместе с билетом давал право на посещение матчей Кубка конфедераций и бесплатный проезд к месту проведения игр на общественном транспорте и специальных поездах.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Москве будут задействованы две арены — «Лужники» и «Спартак». Они примут восемь матчей группового раунда турнира, две игры 1/8 финала чемпионата, полуфинал и финал.