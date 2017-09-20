УЕФА утвердил формат Лиги наций, которая впервые пройдет в сезоне-2018/19
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат нового турнира Лига наций, который впервые пройдет в сезоне-2018/19, сообщается на официальном сайте организации.
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Согласно формату, 55 национальных
Победители групп лиги A сыграют в июне 2019 года в финальном этапе Лиги наций, который будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. В декабре 2018 года будет определена
В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.
Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.
Сборная России на данный момент попадает в лигу B. Окончательное распределение сборных по дивизионам Лиги наций произойдет только после европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который закончится в ноябре 2017 года.
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