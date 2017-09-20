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20 сентября 2017, 22:33 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

УЕФА утвердил формат Лиги наций, которая впервые пройдет в сезоне-2018/19

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат нового турнира Лига наций, который впервые пройдет в сезоне-2018/19, сообщается на официальном сайте организации.

Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) утвердил формат нового турнира Лига наций который впервые пройдет в сезоне-2018/19 сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Согласно формату, 55 национальных команд-участниц будут разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. В лигах А и В будут выступать по 12 команд, в лиге С — 15 сборных, а в лиге D — 16. Лиги А и В будут делиться на четыре группы по три команды в каждой. В лиге С будет одна группа из трех команд и три группы по четыре участника, а в лиге D — четыре группы по четыре участника. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года.

Победители групп лиги A сыграют в июне 2019 года в финальном этапе Лиги наций, который будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. В декабре 2018 года будет определена страна-хозяйка финальной стадии турнира из числа участников данного этапа. Победители лиг B, С, D выйдут в следующую лигу, последние команды лиг A, B и C вылетят в дивизион рангом ниже.

В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.

Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.

Сборная России на данный момент попадает в лигу B. Окончательное распределение сборных по дивизионам Лиги наций произойдет только после европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который закончится в ноябре 2017 года.
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