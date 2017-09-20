ФФК продолжает выражать поддержку Бородюку, проигравшему пять матчей из пяти
В Федерации футбола Казахстана состоялось заседание Тренерского совета сборных, сообщает Sports.kz со ссылкой на сайт ФФК.
На нем спортивный менеджер Игорь Утробин отметил, что руководство Федерации выражает доверие и поддержку команде и главному тренеру национальной сборной Казахстана россиянину Александру Бородюку.
Стоит отметить, что Бородюк проиграл все пять матчей из пяти у руля нашей национальной команды, которая не только вылетела из ТОП-100 рейтинга ФИФА (126 место), но и опустилась там ниже Кыргызстана.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter