ФФК продолжает выражать поддержку Бородюку, проигравшему пять матчей из пяти

На нем спортивный менеджер Игорь Утробин отметил, что руководство Федерации выражает доверие и поддержку команде и главному тренеру национальной сборной Казахстана россиянину Александру Бородюку.



Стоит отметить, что Бородюк проиграл все пять матчей из пяти у руля нашей национальной команды, которая не только вылетела из ТОП-100 рейтинга ФИФА (126 место), но и опустилась там ниже Кыргызстана.