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https://sport.mail.ru/news/football-national/31062659/
20 сентября 2017, 9:24 | Футбол: Сборные | Sports.kz

ФФК продолжает выражать поддержку Бородюку, проигравшему пять матчей из пяти

В Федерации футбола Казахстана состоялось заседание Тренерского совета сборных, сообщает Sports.kz со ссылкой на сайт ФФК.

На нем спортивный менеджер Игорь Утробин отметил, что руководство Федерации выражает доверие и поддержку команде и главному тренеру национальной сборной Казахстана россиянину Александру Бородюку.

Стоит отметить, что Бородюк проиграл все пять матчей из пяти у руля нашей национальной команды, которая не только вылетела из ТОП-100 рейтинга ФИФА (126 место), но и опустилась там ниже Кыргызстана.

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