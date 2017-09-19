«Гимн пели от души, от сердца. Тогда и появилось предчувствие — победим»
В пляжный футбол лучше всех в Европе играет сборная России. Конкретно — Артур Папоротный. И Европы ему уже мало.
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Сборная России по пляжному футболу и её болельщики давно соскучились по вкусу больших побед. В 2016 году наша команда не выиграла ни одного турнира, проиграла квалификацию к чемпионату мира и заставила всех говорить о кризисе и смене поколений. Работа по обновлению команды принесла плоды уже в 2017-м. Россияне, обыграв принципиальных соперников, в пятый раз стали победителями Евролиги по пляжному футболу.
Самый ценный игрок турнира в Террачине, автор нескольких важнейших голов в составе сборной Артур Папоротный рассказал «Чемпионату», как за два дня подготовить команду к победе в турнире, можно ли избежать «судейских игр», когда он почувствовал, что Португалии не выиграть в финале, и чего ждать от сборной России в будущем.
«У нас была такая сборная, в которой многие вообще ничего не выигрывали»
— Артур, после финального свистка, зафиксировавшего победу сборной России в Евролиге-2017, прошло уже два дня. Какие чувства сейчас испытываете?
— Сейчас постепенно приходит полное понимание победы, осознание, что мы завоевали серьёзный титул, ведь круче Евролиги, наверное, только чемпионат мира. Особенно приятно победить, учитывая, что мы со сборной ничего с 2015 года не выигрывали.
— Можно ли сказать, что в 2017-м сборная России вновь ощутила голод по большим победам, которого долгое время не испытывала?
— Конечно. Когда ты два года ничего не выигрываешь, всегда хочется вновь вернуться на победный путь. А сейчас у нас вообще подобралась такая сборная, в которой человека четыре побеждали и в Евролиге, и на чемпионатах мира, а многие вообще ничего на международном уровне не выигрывали. Поэтому ребята были мотивированы даже не на 100, а на все 200 процентов — это тоже очень сильно нам всем помогло.
— У сборной России непосредственно перед Суперфиналом Евролиги было лишь два дня на подготовку. Как команда их использовала, над чем работала?
— Времени действительно было очень мало. Если говорить конкретно, то мы обсуждали самые простые взаимодействия в атаке, пытались наигрывать схему «два-два» и, конечно, очень много внимания уделяли защите. Как ни крути, а игра всегда строится от обороны. Мы в состоянии забить
— Показалось, что именно с точки зрения действий в обороне сборная Россия провела один из лучших турниров в последние годы. Были некоторые отдельные неудачные отрезки, но в целом всё было практически идеально. Согласны?
— В целом да, особенно с учётом новых сочетаний и коротких сроков подготовки. Как вы и сказали, были определённые неудачные моменты:
— Тяжело ли было без Алексея Макарова и Дмитрия Шишина, получивших травмы буквально за несколько дней до отъезда в Италию?
— Конечно, в их отсутствие пришлось
«Были опасения, что судьи будут благосклонны к сопернику»
— Часто и вам приходилось брать на себя роль лидера сборной. И здесь обязательно нужно вспомнить матч с Украиной, где два ваших гола на последней минуте перевернули ход матча. О чём думали в ту минуту, что чувствовали?
— Говоря об этой минуте, я вспоминаю полуфинальный матч с Португалией на Европейских играх в Баку, где мне также удалось забить победный гол в концовке встречи. А если говорить о матче с Украиной, то я был полностью погружён в игру, не слышал трибун, не видел ничего вокруг. Иногда бывает так, что смотришь в концовке на табло, видишь, что остаётся минута, нервничаешь и торопишься, но в этот раз и этого не было — всё шло своим чередом. За ту концовку хочется сказать большое спасибо ребятам и в первую очередь вратарю Максиму Чужкову. В концовке он совершил
— В этом году вы не так много забивали за клуб, но в сборной в самый ответственный момент вам удалось реализовать свой бомбардирский потенциал.
— За клуб я традиционно забиваю немного. Моя задача — организовывать оборону, а людей, которые забивают голы, у нас хватает. А за сборную, как видите, лучше получается. Как я уже сказал, в отсутствие Макарова и Шишина, нужно было помогать нашим нападающим, брать игру на себя, стараться забивать, и я очень рад, что это получилось.
— Сборная Италии пользовалась потрясающей поддержкой трибун. Каково вам было играть в
— Я очень люблю играть при полных трибунах. Но когда ты играешь дома, перед своими болельщиками, на тебя ложится дополнительный груз ответственности — ты не можешь их разочаровать. А игра в гостях при полных трибунах только добавляет мне сил и энергии, я очень это люблю, так что на стадионе в Террачине мне было комфортно. Тем более что и болельщики сборной России там были — спасибо большое им за поддержку.
— Показалось, что в матчах с Украиной и Беларусью судьи были благосклонны к итальянцам. Не было ли опасений, что в нашем матче начнутся
— Если честно, опасения были. Но Михаил Викторович подробно рассказал нам, как действовать с каждым игроком сборной Италии, как избежать поводов для назначений подобных штрафных — ударов через себя,
— Как думаете, если бы за итальянцев мог сыграть Габриэле Гори, перебравший жёлтых карточек, сборной России пришлось бы намного труднее?
— Думаю, да. Это их главная ударная сила, лучшим бомбардир, забивший много голов в двух первых матчах. Пальмачи, который до этого играл на фланге, пошёл в атаку, но нашей обороне с ним было проще, чем могло бы быть с Гори. Конечно, это повлияло на ход матча.
«После гимна промелькнула мысль, что мы победу не отдадим»
— Были ли
— Лично я мечтал только о победе. Мне, честно говоря, надоело проигрывать Португалии за последние два года. А предчувствие появилось, когда мы стояли и пели гимн перед матчем. Мы так его спели! Не для галочки рот открывали, а пели от души, от сердца. Круче, наверное, было только на Европейских играх в Баку. Эта энергетика передавалась каждому игроку, и уже после гимна промелькнула мысль, что сегодня мы свою победу никому не отдадим.
— Каким было тренерское задание на матч с португальцами?
— В первую очередь справиться с португальской игрой по схеме «два-два», ведь у них очень сильный вратарь — Андраде. Важно было правильно сыграть в защите: под разные четвёрки соперника мы выбирали разные тактические схемы. И, конечно, нельзя не отметить блестящую игру Максима Чужкова. Наверное, в последний раз я такую феерию видел в исполнении Андрея Бухлицкого в 2011 году на чемпионате мира в Равенне. Макс очень много раз нас выручал,
— Появилось ли по ходу матча ощущение, что всё, победа уже в кармане?
— Да, появилось. Конечно, никогда заранее не загадываешь, не веришь в победу, но при счёте 3:0 уже появилась уверенность в том, что победим. Мелькнуло в голове, что судьи могут
— Помните ли свои чувства сразу после финального свистка?
— Опустошение. Потом радость. Понимание победы пришло только вчера. Сразу после матча была мысль, что мы чемпионы Европы, но
— Звание лучшего футболиста Суперфинала Евролиги-2017 — это важнейшая ваша личная награда в футбольной карьере?
— У меня в пляжном футболе не так много личных наград.
— В текущем составе сборной России восемь человек пришли в состав уже после побед на чемпионатах мира, после 2013 года. Можно ли говорить, что процесс смены поколений, обновления сборной идёт успешно?
— Думаю, что да. Но пока мы выиграли лишь один турнир, теперь нужно вновь закрепиться на лидирующих позициях и тогда можно будет с уверенностью сказать, что мы движемся в верном направлении, а на смену тем замечательным футболистам, которые играли в сборной раньше, приходят такие же амбициозные ребята, которые хотят биться за страну и побеждать.
— Есть ли ощущение, что сборная России вернулась на победный путь?
— Наверное, да. Мы собрались практически с листа, сыграли с очень сильными сборными, показали хороший результат — это дорогого стоит. Думаю, если к следующим стартам у нас будет больше времени на подготовку, а в состав добавятся те же Шишин и Макаров, то мы должны быть ещё сильнее. Так что, полагаю, можно смотреть в будущее с оптимизмом.
— Следующая глобальная цель — квалификация к чемпионату мира и сам турнир в 2019 году?
— Конечно. В этом сезоне у нас в календаре ещё есть Межконтинентальный кубок, а в следующем году нам обязательно нужно попадать на чемпионат мира и возвращать себе титул сильнейшей команды планеты.
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