Экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд намерен стать профессиональным боксером
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд намерен стать профессиональным боксером, сообщает The Telegraph.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фердинанд сообщил о завершении профессиональной карьеры игрока в мае 2015 года, после того как от онкологического заболевания скончалась его супруга Ребекка Эллисон. В последнее время
Для получения статуса профессионального боксера в своей стране 38-летнему Фердинанду потребуется лицензия, которой на данный момент у него нет. О ближайших соперниках Фердинанда на ринге издание не сообщает.
Фердинанд шесть раз выигрывал чемпионат Англии, трижды Кубок Лиги, по разу Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Все трофеи он завоевал в составе «Манчестер Юнайтед». Кроме того, защитник играл за «Вест Хэм», «Лидс» и «Куинз Парк Рейнджерс». За сборную Англии Фердинанд провел 81 матч, забил 3 гола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter