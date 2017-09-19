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19 сентября 2017, 8:27 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд намерен стать профессиональным боксером

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд намерен стать профессиональным боксером, сообщает The Telegraph.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд намерен стать профессиональным боксером сообщает The Telegraph. Увеличить
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Фердинанд сообщил о завершении профессиональной карьеры игрока в мае 2015 года, после того как от онкологического заболевания скончалась его супруга Ребекка Эллисон. В последнее время экс-защитник работал футбольным экспертом на одном из британских телеканалов и параллельно проводил тренировки по боксу, видеозаписи которых публиковал в своем аккаунте в Instagram.

Для получения статуса профессионального боксера в своей стране 38-летнему Фердинанду потребуется лицензия, которой на данный момент у него нет. О ближайших соперниках Фердинанда на ринге издание не сообщает.

Фердинанд шесть раз выигрывал чемпионат Англии, трижды Кубок Лиги, по разу Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Все трофеи он завоевал в составе «Манчестер Юнайтед». Кроме того, защитник играл за «Вест Хэм», «Лидс» и «Куинз Парк Рейнджерс». За сборную Англии Фердинанд провел 81 матч, забил 3 гола.

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