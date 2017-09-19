Воронин стал скаутом сборной Украины

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Андрей играл за немецкие клубы «Боруссия» М, «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герта» и «Фортуна» Дюссельдорф. Также он имеет опыт выступлений в Англии и России, где защищал цвета «Ливерпуля» и московского «Динамо» соответственно. В сезоне-2002/03 Воронин стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги.