Воронин стал скаутом сборной Украины
Бывший нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин будет работать в сборной Украины. 38-летний Воронин стал скаутом команды и будет просматривать матчи кандидатов в сборную за рубежом, информирует
пресс-служба Федерации футбола Украины.
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Андрей играл за немецкие клубы «Боруссия» М, «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герта» и «Фортуна» Дюссельдорф. Также он имеет опыт выступлений в Англии и России, где защищал цвета «Ливерпуля» и московского «Динамо» соответственно. В сезоне-2002/03 Воронин стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги.
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