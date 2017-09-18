Футболист Кюрзава подвергся шантажу за видео с высказываниями о тренере сборной Франции

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По информации источника, во время вечера, который футболист проводил в компании друзей в одном из баров Парижа, игрок позволил себе несколько грубых шуток в адрес Дешама. Его высказывания были сняты на мобильный телефон группой неизвестных, которые позже связались со спортсменом и потребовали от него около €100 тыс. за нераспространение видеозаписи.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 3.09.2017, 21:45 0:0 Франция Люксембург

Отмечается, что Кюрзава сразу обратился в полицию. В настоящий момент по подозрению в шантаже футболиста арестованы пять человек.

Кюрзава выступает за ПСЖ с 2015 года. За это время он провел за парижскую команду 22 матча во всех турнирах, забив в них пять голов. В составе национальной сборной защитник сыграл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.