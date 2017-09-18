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https://sport.mail.ru/news/football-national/31038628/
18 сентября 2017, 11:06 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболист Кюрзава подвергся шантажу за видео с высказываниями о тренере сборной Франции

ТАСС, 18 сентября. Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Лейвинн Курзава подвергся шантажу со стороны группы неизвестных за видеозапись, содержащую нелицеприятные высказывания игрока в адрес главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1.

<em>ТАСС 18 сентября.</em> Защитник Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> и сборной Франции по футболу <span class=error>Лейвинн</span> <span class=error>Курзава</span> подвергся шантажу со стороны группы неизвестных за видеозапись содержащую нелицеприятные высказывания игрока в адрес главного тренера национальной команды <span class=error>Дидье</span> <span class=error>Дешама</span>. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1. Увеличить
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По информации источника, во время вечера, который футболист проводил в компании друзей в одном из баров Парижа, игрок позволил себе несколько грубых шуток в адрес Дешама. Его высказывания были сняты на мобильный телефон группой неизвестных, которые позже связались со спортсменом и потребовали от него около €100 тыс. за нераспространение видеозаписи.

Отмечается, что Кюрзава сразу обратился в полицию. В настоящий момент по подозрению в шантаже футболиста арестованы пять человек.

Кюрзава выступает за ПСЖ с 2015 года. За это время он провел за парижскую команду 22 матча во всех турнирах, забив в них пять голов. В составе национальной сборной защитник сыграл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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