Футболист Кюрзава подвергся шантажу за видео с высказываниями о тренере сборной Франции
ТАСС, 18 сентября. Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Лейвинн Курзава подвергся шантажу со стороны группы неизвестных за видеозапись, содержащую нелицеприятные высказывания игрока в адрес главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1.
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По информации источника, во время вечера, который футболист проводил в компании друзей в одном из баров Парижа, игрок позволил себе несколько грубых шуток в адрес Дешама. Его высказывания были сняты на мобильный телефон группой неизвестных, которые позже связались со спортсменом и потребовали от него около €100 тыс. за нераспространение видеозаписи.
Отмечается, что Кюрзава сразу обратился в полицию. В настоящий момент по подозрению в шантаже футболиста арестованы пять человек.
Кюрзава выступает за ПСЖ с 2015 года. За это время он провел за парижскую команду 22 матча во всех турнирах, забив в них пять голов. В составе национальной сборной защитник сыграл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
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