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17 сентября 2017, 20:32 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 6-е место в Евролиге

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 6-е место в суперфинале Евролиги, который завершился в итальянской Террачине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за 5-ю итоговую позицию белорусские <span class=error>пляжники</span> встречались с командой Швейцарии и уступили со счетом 4:6. Увеличить
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В поединке за 5-ю итоговую позицию белорусские «пляжники» встречались с командой Швейцарии и уступили со счетом 4:6. Белорусы открыли счет в начале игры после удара Ивана Мирановича, после чего соперники трижды подряд поразили ворота Валерия Макаревича — 1:3. Затем Игорь Бриштель и Илья Савич восстановили равновесие в счете — 3:3, но швейцарцы снова ушли в отрыв на два мяча — 5:3. Никита Чайковский сократил разрыв до минимума, а в самой концовке один из лидеров швейцарской команды Деян Станкович установил окончательный результат — 6:4.

На первом этапе суперфинала подопечные Николаса Альварадо и Вячеслава Акшаева сначала потерпели два поражения, уступив россиянам (1:4) и итальянцам (5:6), а затем переиграли украинцев (2:0) и заняли 3-е место в группе 1. Год назад сборная Беларуси финишировала пятой, что является ее лучшим достижением в этом турнире.

Победителем Евролиги-2017 стала сборная России, которая обыграла в решающем поединке команду Португалии со счетом 3:1. Обладателями бронзовых наград стали итальянцы, одолевшие в серии послематчевых пенальти испанцев.

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