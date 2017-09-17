Россиянин Папоротный стал самым ценным игроком Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

В решающем матче турнира россияне в воскресенье победили команду Португалии со счетом 3:1. Папоротный в этой игре отметился двумя забитыми мячами.

Эта победа стала для сборной России пятой на турнире. По этому показателю она сравнялась с командами Португалии и Испании.