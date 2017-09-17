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https://sport.mail.ru/news/football-national/31034328/
17 сентября 2017, 20:16 | Футбол: Сборные | ТАСС

Россиянин Папоротный стал самым ценным игроком Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 17 сентября. Игрок сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный стал самым ценным игроком Суперфинала Евролиги, который проходил в итальянской Террачине.

В решающем матче турнира россияне в воскресенье победили команду Португалии со счетом 3:1. Папоротный в этой игре отметился двумя забитыми мячами.

Эта победа стала для сборной России пятой на турнире. По этому показателю она сравнялась с командами Португалии и Испании.
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