Сборная России обыграла португальцев в финале Евролиги по пляжному футболу

Голами в составе российской команды отметились Юрий Крашенинников (9-я минута) и Артур Папоротный (12, 22). Португальцы ответили точным ударом Джордана Сантоса (36).

Евролига по пляжному футболу — коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Сборная России становилась победителем турнира в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах. Этот финал стал для португальской команды третьим подряд. Российская сборная уже встречалась с португальцами в финале Евролиги в 2013 году, тогда россияне также одержали победу.