Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Евролиги
ТАСС, 16 сентября. Сборная России победила команду Италии со счетом 4:2 в заключительном матче группового этапа Евролиги, которая проходит в итальянской Террачине.
В составе сборной Италии отличились Паоло Пальмаччи (14-я минута), Зурло Эммануэле (29). За команду России голы забили Николай Крышанов (8), Алексей Павленко (10), Кирилл Романов (21, 36).
В финале россияне сыграют с командой Португалии. Матч пройдет 17 сентября.
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