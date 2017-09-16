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https://sport.mail.ru/news/football-national/31028608/
16 сентября 2017, 20:10 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Евролиги

ТАСС, 16 сентября. Сборная России победила команду Италии со счетом 4:2 в заключительном матче группового этапа Евролиги, которая проходит в итальянской Террачине.

В составе сборной Италии отличились Паоло Пальмаччи (14-я минута), Зурло Эммануэле (29). За команду России голы забили Николай Крышанов (8), Алексей Павленко (10), Кирилл Романов (21, 36).

В финале россияне сыграют с командой Португалии. Матч пройдет 17 сентября.
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