Сборная Португалии по пляжному футболу сыграет за титул чемпиона Евролиги

Встреча группы 1, прошедшая в субботу в Террачине, закончилась со счетом 4:3 в пользу португальцев, которые набрали 9 очков и стали первыми в группе 1. Испанцы (6) расположились на второй строчке и поспорят за третье место на турнире.

Соперниками португальцев в решающем матче Суперфинала Евролиги будет команда, которая займет первое место в группе 2 — сборная России или сборная Италии.

В другом матче группы команда Швейцарии взяла верх над поляками (8:6) и заняла третье место в группе. Швейцарцы поспорят за пятое место турнира с белорусами, в матче за седьмое место сыграют поляки и украинцы.