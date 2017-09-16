Сборная Португалии по пляжному футболу сыграет за титул чемпиона Евролиги
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Сборная Португалии по пляжному футболу нанесла поражение испанцам и вышла в финал Суперфинала Евролиги, который проходит в Италии.
Встреча группы 1, прошедшая в субботу в Террачине, закончилась со счетом 4:3 в пользу португальцев, которые набрали 9 очков и стали первыми в группе 1. Испанцы (6) расположились на второй строчке и поспорят за третье место на турнире.
Соперниками португальцев в решающем матче Суперфинала Евролиги будет команда, которая займет первое место в группе 2 — сборная России или сборная Италии.
В другом матче группы команда Швейцарии взяла верх над поляками (8:6) и заняла третье место в группе. Швейцарцы поспорят за пятое место турнира с белорусами, в матче за седьмое место сыграют поляки и украинцы.
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