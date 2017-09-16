Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/31028400/
16 сентября 2017, 19:36 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Португалии по пляжному футболу сыграет за титул чемпиона Евролиги

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Сборная Португалии по пляжному футболу нанесла поражение испанцам и вышла в финал Суперфинала Евролиги, который проходит в Италии.

Встреча группы 1, прошедшая в субботу в Террачине, закончилась со счетом 4:3 в пользу португальцев, которые набрали 9 очков и стали первыми в группе 1. Испанцы (6) расположились на второй строчке и поспорят за третье место на турнире.

Соперниками португальцев в решающем матче Суперфинала Евролиги будет команда, которая займет первое место в группе 2 — сборная России или сборная Италии.

В другом матче группы команда Швейцарии взяла верх над поляками (8:6) и заняла третье место в группе. Швейцарцы поспорят за пятое место турнира с белорусами, в матче за седьмое место сыграют поляки и украинцы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов