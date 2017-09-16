Белорусы победили украинцев в матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Сборная Белоруссии по пляжному футболу нанесла поражение украинцам в заключительном матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Италии.
Встреча группы 2, состоявшаяся в Террачине, закончилась со счетом 2:0 в пользу белорусов, у которых дубль оформил Игорь Бриштель.
Белорусы (3 очка) заняли третье место в группе, украинцы (0) — четвертое. Позже в субботу пройдет другой матч группы Россия — Италия.
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