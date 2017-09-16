Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/31027966/
16 сентября 2017, 18:16 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Белорусы победили украинцев в матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Сборная Белоруссии по пляжному футболу нанесла поражение украинцам в заключительном матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Италии.

Встреча группы 2, состоявшаяся в Террачине, закончилась со счетом 2:0 в пользу белорусов, у которых дубль оформил Игорь Бриштель.

Белорусы (3 очка) заняли третье место в группе, украинцы (0) — четвертое. Позже в субботу пройдет другой матч группы Россия — Италия.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов