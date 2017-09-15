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https://sport.mail.ru/news/football-national/31022308/
15 сентября 2017, 20:49 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Сборная Беларуси проиграла Италии в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси проиграла Италии со счетом 5:6 на групповой стадии в суперфинале Евролиги по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские футболисты вели в счете в первом периоде 3:1 но не смогли удержать это преимущество до финального свистка. Увеличить
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Белорусские футболисты вели в счете в первом периоде 3:1, но не смогли удержать это преимущество до финального свистка. Голами в составе белорусской команды отличились Илья Савич (2-я и 7-я минуты), Олег Слаутин (6), Иван Миранович (29), Иван Константинов (34).

Для команды Николаса Альвардо и Вячеслава Акшаева поражение от итальянцев — второе подряд в суперфинале. В первом туре белорусы уступили россиянам 1:4, которые после победы сегодня над Украиной (4:3) возглавляют группу 2. В турнирной таблице у Италии и России по шесть очков, в третьем туре эти команды разыграют первое место группы 2, которое позволит сыграть в матче за золотые награды суперфинала Евролиги.

Сборные Украины и Беларуси встретятся 16 сентября в 15.45. Матчи плей-офф состоятся в заключительный день турнира 17 сентября.

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