Сборная Беларуси проиграла Италии в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

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Белорусские футболисты вели в счете в первом периоде 3:1, но не смогли удержать это преимущество до финального свистка. Голами в составе белорусской команды отличились Илья Савич (2-я и 7-я минуты), Олег Слаутин (6), Иван Миранович (29), Иван Константинов (34).

Для команды Николаса Альвардо и Вячеслава Акшаева поражение от итальянцев — второе подряд в суперфинале. В первом туре белорусы уступили россиянам 1:4, которые после победы сегодня над Украиной (4:3) возглавляют группу 2. В турнирной таблице у Италии и России по шесть очков, в третьем туре эти команды разыграют первое место группы 2, которое позволит сыграть в матче за золотые награды суперфинала Евролиги.