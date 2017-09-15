Экс-форвард «Локомотива» Кайседо объявил о завершении международной карьеры

Об этом форвард, права на которого принадлежат «Лацио», сообщил посредством своей страницы в «Твиттере». Ранее в отставку с поста главного тренера сборной Эквадора был отправлен Густаво Кинтерос.

«Я категорически не согласен с решение уволить главного тренера Густаво Кинтероса. Ясно, что результаты нельзя назвать хорошими, но это не совсем его вина. Мы команда, и это касается игроков и всех, кто окружает сборную. Можно было хотя бы позволить завершить отборочную кампанию.

Также я хочу объявить, что завершаю международную карьеру в сборной. Хочу поблагодарить людей, которые всегда верили в меня, — заключил Кайседо.

На счету 29-летнего Фелипе Кайседо 68 матчей за сборную Эквадора и 22 гола.