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15 сентября 2017, 15:08 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Экс-форвард «Локомотива» Кайседо объявил о завершении международной карьеры

Нападающий сборной Эквадора Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», объявил о завершении международной карьеры.

Об этом форвард, права на которого принадлежат «Лацио», сообщил посредством своей страницы в «Твиттере». Ранее в отставку с поста главного тренера сборной Эквадора был отправлен Густаво Кинтерос.

«Я категорически не согласен с решение уволить главного тренера Густаво Кинтероса. Ясно, что результаты нельзя назвать хорошими, но это не совсем его вина. Мы команда, и это касается игроков и всех, кто окружает сборную. Можно было хотя бы позволить завершить отборочную кампанию.

Также я хочу объявить, что завершаю международную карьеру в сборной. Хочу поблагодарить людей, которые всегда верили в меня, — заключил Кайседо.

На счету 29-летнего Фелипе Кайседо 68 матчей за сборную Эквадора и 22 гола.

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