Петреску отклонил предложение возглавить сборную Румынии

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Пост наставника национальной команды стал вакантным после ухода немецкого тренера Кристофа Даума.

Федерация футбола Румынии рассматривала кандидатуру Петреску, который известен в России по работе с «Кубанью» и московским «Динамо».

«ЧФР Клуж» хочет поблагодарить Румынскую федерацию футбола за интерес к нашему тренеру, но Дан Петреску останется, чтобы продолжить работу, начатую три месяца назад, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте румынского клуба.

«Это уже не первое предложение возглавить сборную Румынии», — заявил корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян агент Петреску Николай Пырнэу.

По информации Gazeta Sporturilor, теперь главным фаворитом на пост главного тренера сборной Румынии является Космин Контра.