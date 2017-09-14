Петреску отклонил предложение возглавить сборную Румынии
«ЧФР Клуж» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что главный тренер команды Дан Петреску не возглавит сборную Румынии.
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Пост наставника национальной команды стал вакантным после ухода немецкого тренера Кристофа Даума.
Федерация футбола Румынии рассматривала кандидатуру Петреску, который известен в России по работе с «Кубанью» и московским «Динамо».
«ЧФР Клуж» хочет поблагодарить Румынскую федерацию футбола за интерес к нашему тренеру, но Дан Петреску останется, чтобы продолжить работу, начатую три месяца назад, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте румынского клуба.
«Это уже не первое предложение возглавить сборную Румынии», — заявил корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян агент Петреску Николай Пырнэу.
По информации Gazeta Sporturilor, теперь главным фаворитом на пост главного тренера сборной Румынии является Космин Контра.
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