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14 сентября 2017, 20:01 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Даум покинул пост главного тренера сборной Румынии

Немец Кристоф Даум больше не является главным тренером сборной Румынии, сообщает Deutsche Welle.

НемецКристоф <span class=error>Даум</span> больше не является главным тренером сборной Румынии сообщает Deutsche Welle. Увеличить
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63-летний специалист и Федерация футбола Румынии договорились об окончании сотрудничества.

Главным тренером румынской сборной Даум стал летом 2016 года. В квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Румынии под руководством Даума потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

Главным претендентом на пост нового тренера сборной Румынии считается бывший наставник «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску, возглавляющий «ЧФР Клуж».

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