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https://sport.mail.ru/news/football-national/31009394/
14 сентября 2017, 20:03 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу стартовала с поражения от России в суперфинале Евролиги

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу стартовала с поражения от России в суперфинале Евролиги со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир сегодня начался в итальянском городе Террачина. Во встрече группы 2 белорусы открыли счет усилиями Игоря Бриштеля, который поразил ворота соперников на третьей минуте первого периода. Однако россияне довольно быстро сравняли счет. Еще до перерыва голевым дублем отметился Виктор Крышанов. В оставшееся игровое время мяч еще дважды влетел в ворота белорусского голкипера Валерия Макаревича.

Во втором туре подопечные Николаса Альварадо и Вячеслава Акшаева 15 сентября встретятся с Италией. 16 сентября белорусов ждет встреча с Украиной.

Во группе 1 на первой стадии суперфинала сыграют Португалия, Испания, Швейцария и Польша. По итогам группового этапа победители квартетов разыграют между собой 1-е место в Евролиге-2017, занявшие вторые позиции — итоговое 3-е. Для сборной Беларуси лучшим результатом в Евролиге является 5-е место, которое пляжные футболисты заняли в прошлом году.

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