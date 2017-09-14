Сборная Беларуси по пляжному футболу стартовала с поражения от России в суперфинале Евролиги

Турнир сегодня начался в итальянском городе Террачина. Во встрече группы 2 белорусы открыли счет усилиями Игоря Бриштеля, который поразил ворота соперников на третьей минуте первого периода. Однако россияне довольно быстро сравняли счет. Еще до перерыва голевым дублем отметился Виктор Крышанов. В оставшееся игровое время мяч еще дважды влетел в ворота белорусского голкипера Валерия Макаревича.

Во втором туре подопечные Николаса Альварадо и Вячеслава Акшаева 15 сентября встретятся с Италией. 16 сентября белорусов ждет встреча с Украиной.

Во группе 1 на первой стадии суперфинала сыграют Португалия, Испания, Швейцария и Польша. По итогам группового этапа победители квартетов разыграют между собой 1-е место в Евролиге-2017, занявшие вторые позиции — итоговое 3-е. Для сборной Беларуси лучшим результатом в Евролиге является 5-е место, которое пляжные футболисты заняли в прошлом году.