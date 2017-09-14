Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА

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Теперь она находится на 64-м месте, тогда как месяцем ранее располагалась двумя строчками выше. Таким образом, российская команда обновила свой антирекорд.

Лидерство в рейтинге вернула себе сборная Германии, а Бразилия, в свою очередь, опустилась с первого на второе место. Португалия поднялась на три строчки и теперь занимает третье место, а Аргентина опустилась с третьего на четвертое место.

На пятое место поднялась Бельгия, что для нее на четыре строчки выше по сравнению с рейтингом августовской версии. Польша же опустилась с пятой на шестую строчку. Швейцария ухудшила свои позиции на три места и теперь занимает седьмое. Восьмое место занимает Франция, поднявшаяся на две ступени, а опустившаяся на аналогичное количество мест сборная Чили теперь девятая. На две строчки опустилась и Колумбия — она замыкает первую десятку.