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14 сентября 2017, 11:47 | Футбол: Сборные | Интерфакс

Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Сборная России вновь ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

<em>Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU</em> — Сборная России вновь ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации. Увеличить
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Теперь она находится на 64-м месте, тогда как месяцем ранее располагалась двумя строчками выше. Таким образом, российская команда обновила свой антирекорд.

Лидерство в рейтинге вернула себе сборная Германии, а Бразилия, в свою очередь, опустилась с первого на второе место. Португалия поднялась на три строчки и теперь занимает третье место, а Аргентина опустилась с третьего на четвертое место.

На пятое место поднялась Бельгия, что для нее на четыре строчки выше по сравнению с рейтингом августовской версии. Польша же опустилась с пятой на шестую строчку. Швейцария ухудшила свои позиции на три места и теперь занимает седьмое. Восьмое место занимает Франция, поднявшаяся на две ступени, а опустившаяся на аналогичное количество мест сборная Чили теперь девятая. На две строчки опустилась и Колумбия — она замыкает первую десятку.

Наибольшего прогресса достигла команда Кабо-Верде, поднявшаяся на 47 мест. Теперь она на 67-м месте. Наиболее стремительное падение зафиксировано у сборной Гватемалы, опустившейся на 31 место. Она в настоящий момент занимает 131-е место.

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