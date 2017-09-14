Сборная Ирана сыграет товарищеский матч с Того в Казани

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Иранцы 10 октября проведут товарищеский матч со сборной России на «Казань Арене».

Сборная Ирана уже обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу в России в 2018 году.