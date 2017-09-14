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14 сентября 2017, 13:23 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Ирана сыграет товарищеский матч с Того в Казани

КАЗАНЬ, 14 сен — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Ирана проведут в Казани товарищеский матч с командой Того 5 октября на стадионе «Центральный», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Футболисты сборной Ирана проведут в Казани товарищеский матч с командой Того 5 октября на стадионе Центральный сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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Иранцы 10 октября проведут товарищеский матч со сборной России на «Казань Арене».

Сборная Ирана уже обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу в России в 2018 году.

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