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14 сентября 2017, 11:24 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 62-го на 64-е место в рейтинге ФИФА, который был обновлён 14 сентября.

Сборная России опустилась с 62-го на 64-е место в рейтинге ФИФА который был обновлён 14 сентября. Увеличить
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Лидирует в рейтинге сборная Германии, которая сместила с первого места Бразилию. На третьей позиции теперь команда Португалии, опередившая сборную Аргентины.

Рейтинг ФИФА:

1. (2) Германия — 1606 очков

2. (1) Бразилия — 1590

3. (4) Португалия — 1386

4. (3) Аргентина — 1325

5. (9) Бельгия — 1265

6. (7) Польша — 1250

7. (4) Швейцария — 1210

8. (10) Франция — 1208

9. (7) Чили — 1195

10. (8) Колумбия — 1191



64. (62) Россия — 558.

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