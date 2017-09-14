Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 62-го на 64-е место в рейтинге ФИФА, который был обновлён 14 сентября.
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Лидирует в рейтинге сборная Германии, которая сместила с первого места Бразилию. На третьей позиции теперь команда Португалии, опередившая сборную Аргентины.
Рейтинг ФИФА:
1. (2) Германия — 1606 очков
2. (1) Бразилия — 1590
3. (4) Португалия — 1386
4. (3) Аргентина — 1325
5. (9) Бельгия — 1265
6. (7) Польша — 1250
7. (4) Швейцария — 1210
8. (10) Франция — 1208
9. (7) Чили — 1195
10. (8) Колумбия — 1191
…
64. (62) Россия — 558.
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