Казахстан опустился ниже Кыргызстана в рейтинге FIFA
Опубликован рейтинг национальных сборных FIFA по состоянию на сентябрь, сообщает Sports.kz.
Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим месяцем потеряла 21-ну позицию, опустившись на 126-е место.
На первое место вышла Германия, за ней разместились Бразилия и Португалия.
Рейтинг FIFA (на 14 сентября 2017 года):
1 (2). Германия — 1606 очков
2 (1). Бразилия — 1590
3 (6). Португалия — 1386
4 (3). Аргентина — 1325
5 (9). Бельгия — 1265
6 (5). Польша — 1250
7 (4). Швейцария — 1210
8 (10). Франция — 1208
9 (7). Чили — 1195
10 (8). Колумбия — 1191.
24 (27). Украина — 888
64 (62). Россия — 558
69 (64). Узбекистан — 511
77 (71). Беларусь — 454
83 (73). Армения — 414
84 (98). Эстония — 413
92 (79). Азербайджан — 388
103 (112). Грузия — 328
120 (99). Литва — 266
122 (127). Кыргызстан — 260
126 (105). Казахстан — 254
136 (141). Туркменистан — 221
140 (151). Таджикистан — 213
148 (131). Латвия — 182
156 (159). Молдова — 148.
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