Казахстан опустился ниже Кыргызстана в рейтинге FIFA

Полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси Иван Маевский после матчей в составе национальной сборной с Люксембергом (0:1) и Щвецией (0:4) рассказал в интервью sportpanorama.by об уровне чемпионата Казахстана, о том, как ему живется в столице и целях «Астаны» на остаток сезона, сообщает корреспондент KazFoottball.kz.