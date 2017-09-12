Сборная России по футболу сыграет в первом матче на реконструированном стадионе «Динамо»

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«В следующем году мы ["Динамо"] будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке. Мы откроем его в честь 95-летия “Динамо”. Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем (Черчесовым, главным тренером сборной России — прим. ТАСС) уже есть договоренность», — сказал Степашин.

По его словам, игра с участием сборной России на стадионе «Динамо» пройдет в начале июня.

Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.