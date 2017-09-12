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12 сентября 2017, 12:44 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Мутко: Матч Россия — Иран еще раз протестирует «Казань-Арену» перед ЧМ-2018

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Матч меду сборными России и Ирана, который состоится в Казани, еще раз позволит протестировать «Казань-Арену» перед чемпионатом мира 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Матч меду сборными России и Ирана который состоится в Казани еще раз позволит протестировать Казань-Арену перед чемпионатом мира 2018 года заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер</nobr> РФ президент Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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В пятницу РФС объявил, что сборная России в октябре проведет контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном. Оба соперника российской сборной уже вышли в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Встреча с Ираном пройдет на «Казань-Арене» 10 октября. С южнокорейцами команда Станислава Черчесова встретится 7 октября на московской «Арене ЦСКА».

«О двух играх мы объявили. Одна пройдет с Ираном в Казани, вторая — с Кореей в Москве. Еще раз протестируем и стадион (“Казань-Арена”) и город (Казань). Соперники — очень интересные азиатские команды, которые уже добились права сыграть на чемпионате мира. Поэтому для нас эти игры будут важнейшими. Начинается заключительный этап подготовки сборной к турниру», — сказал Мутко по телефону.

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ТАСС, 12 сентября. Главный тренер сборной России по футболу признался, что не ожидал увидеть практически полные трибуны на матче национальной команды против московского «Динамо», по его мнению, число зрителей на встрече говорит об интересе к сборной со стороны болельщиков. Об этом Черчесов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
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