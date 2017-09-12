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В пятницу РФС объявил, что сборная России в октябре проведет контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном. Оба соперника российской сборной уже вышли в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Встреча с Ираном пройдет на «Казань-Арене» 10 октября. С южнокорейцами команда Станислава Черчесова встретится 7 октября на московской «Арене ЦСКА».

«О двух играх мы объявили. Одна пройдет с Ираном в Казани, вторая — с Кореей в Москве. Еще раз протестируем и стадион (“Казань-Арена”) и город (Казань). Соперники — очень интересные азиатские команды, которые уже добились права сыграть на чемпионате мира. Поэтому для нас эти игры будут важнейшими. Начинается заключительный этап подготовки сборной к турниру», — сказал Мутко по телефону.