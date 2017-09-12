СМИ: Тренер сборной Северной Ирландии О’Нил арестован за нетрезвое вождение
ТАСС, 12 сентября. Главный тренер сборной Северной Ирландии по футболу Майкл О’Нил арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.
По информации источника, полиция Эдинбурга задержала 48-летнего специалиста на окраине города в воскресенье ночью.
Отмечается, что тренер должен будет явиться в суд 10 октября для дачи показаний.
О’Нил возглавляет сборную Северной Ирландии с 2012 года. В 2015 году специалист был признан лучшим тренером года в Великобритании по версии
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