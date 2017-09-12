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12 сентября 2017, 11:14 | Футбол: Сборные | ТАСС

СМИ: Тренер сборной Северной Ирландии О’Нил арестован за нетрезвое вождение

ТАСС, 12 сентября. Главный тренер сборной Северной Ирландии по футболу Майкл О’Нил арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

По информации источника, полиция Эдинбурга задержала 48-летнего специалиста на окраине города в воскресенье ночью.

Отмечается, что тренер должен будет явиться в суд 10 октября для дачи показаний.

О’Нил возглавляет сборную Северной Ирландии с 2012 года. В 2015 году специалист был признан лучшим тренером года в Великобритании по версии Би-би-си после того, как команда под его руководством впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года в России североирландцы выступают в группе С, имеют в своем активе 19 очков после восьми матчей и идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей сборной Германии на пять очков. Ближайший матч турнира команда О’Нила сыграет с немцами, встреча состоится в Белфасте 5 октября.

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