СМИ: Тренер сборной Северной Ирландии О’Нил арестован за нетрезвое вождение

По информации источника, полиция Эдинбурга задержала 48-летнего специалиста на окраине города в воскресенье ночью.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа C, 4.09.2017, 21:45 2:0 Северная Ирландия Чехия

Отмечается, что тренер должен будет явиться в суд 10 октября для дачи показаний.