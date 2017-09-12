Черчесов: Полный стадион на матче с «Динамо» показал, что интерес к сборной России есть

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Сборная России 3 сентября в экспериментальном составе обыграла «Динамо» в контрольном матче со счетом 3:0. На трибунах «Арены-Химки», которая вмещает около 18 тыс. человек, собралось более 15 тыс. зрителей.

Футбол Товарищеские матчи 2017 3.09.2017, 17:30 3:0 Россия Динамо М

«Были скептические настроения вокруг этого сбора и матча. Если я буду неоткровенным, то скажу, что ждал столько народу на трибунах. Но это нам еще раз показывает, что интерес к сборной есть», — сказал Черчесов.

Также тренер рассказал, наметил ли он костяк национальной команды. «У любой команды должен быть костяк, не может быть такого: один хорошо сыграл — в сборную, плохо сыграл — из сборной. Команда должна быть командой, и все должны нести ответственность за результат, а ответственность несешь, если понимаешь, что принадлежишь этой команде и она тебе не чужая. Определенный коллективизм должен быть, без мощного энергетического ядра сложно чего-то добиваться на больших турнирах», — сказал Черчесов.

Он также рассказал о предстоящих соперниках национальной команды по ближайшим контрольным матчам. Сборная России встретится 7 октября в Москве с командой Южной Кореи, а 10 октября — в Казани с командой Ирана.

«Не хотелось бы говорить общие слова, сейчас мы начнем изучать соперников. Понятно, что это разные команды, тонкости не могу рассказать, потому что буду необъективен. Мы знаем отдельных игроков — Азмуна, Эззатоллахи, Мохаммади, которые играют в чемпионате России. А как команда играет, по одной игре не скажешь, надо несколько игр просмотреть, делать выводы. Из Южной Кореи мы знаем только игрока “Тоттенхэма”, который играл против ЦСКА (Сон Хын Мин — прим ТАСС)», — сказал Черчесов.