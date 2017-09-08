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8 сентября 2017, 18:46 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты юношеской сборной России выиграли Кубок президента Казахстана

Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) стали победителями международного турнира Кубок президента Казахстана, обыграв в серии пенальти в финале команду Грузии.

Основное время встречи, прошедшей в пятницу в Казахстане, завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее были россияне (5:4).

Ранее на турнире российская команда обыграла сборные Узбекистана (2:0), Казахстана-2 (9:0) и Таджикистана (2:0).
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