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8 сентября 2017, 18:45 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: российские футболисты перед ЧМ сыграют только с участниками турнира

СОЧИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года будет играть только с участниками турнира. Об этом ТАСС рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее стало известно, что российские футболисты сыграют 7 октября на «ВЭБ Арене» в Москве с южнокорейцами, а 10 октября — с командой Ирана в Казани. Обе команды обеспечили себе путевку в финальную часть чемпионата мира. Ранее главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк сообщил Vesti.kz, что его команда может провести товарищеский матч с россиянами в ноябре.

«До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой — будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами», — сказал Мутко.

Сборная Южной Кореи хотела сыграть именно в Москве, рассказал Мутко. «Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там», — отметил он.

План по товарищеским матчам в ноябре будет сформирован в октябре, рассказал глава РФС. Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что россияне 10 ноября могут сыграть с командой Аргентины. В РФС эту информацию подтверждать отказались.

«Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами — все это очень сложно. Южная Корея и Иран — две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители — интерес к чемпионату мира растет», — подчеркнул он.

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