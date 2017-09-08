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8 сентября 2017, 17:08 | Футбол: Сборные | ИА Татар-информ

Сборная России по футболу проведет контрольный матч в Казани

Россияне на «Казань-Арене» 10 сентября сыграют товарищескую встречу против сборной Ирана.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сборная России по футболу проведет в октябре два контрольных матча, один из которых пройдет в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

7 октября российские футболисты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» проведут контрольную встречу против Южной Кореи, а 10 октября в Казани на «Казань-Арене» сыграют со сборной Ирана.
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