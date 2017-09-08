Сборная России по футболу проведет контрольный матч в Казани

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сборная России по футболу проведет в октябре два контрольных матча, один из которых пройдет в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



7 октября российские футболисты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» проведут контрольную встречу против Южной Кореи, а 10 октября в Казани на «Казань-Арене» сыграют со сборной Ирана.