Сборная России в октябре сыграет с Кореей и Ираном
РФС на своем официальном сайте объявил о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием сборной России.
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7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе ЦСКА.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на «Казань Арене».
О времени начала игр будет сообщено дополнительно.
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