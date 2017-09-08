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8 сентября 2017, 16:34 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Сборная России в октябре сыграет с Кореей и Ираном

РФС на своем официальном сайте объявил о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием сборной России.

<span class=error>РФС</span> объявил о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием сборной России. Увеличить
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7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе ЦСКА.

10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на «Казань Арене».

О времени начала игр будет сообщено дополнительно.

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