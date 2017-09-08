FFF обсудит продление контракта с Дешамом после выхода сборной Франции на ЧМ-2018

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Сборная Франции занимает первое место в турнирной таблице отборочной группы А за два тура до конца квалификационного турнира, имея в активе 17 очков. Французы опережают идущих на втором месте шведов на одно очко, а занимающих третью и четвертую строчки голландцев и болгар на 4 и 5 баллов соответственно. В октябре сборная Франции сыграет на выезде с командой Болгарии, а после примет сборную Белоруссии.

«Контракт Дешама действует еще на протяжении девяти месяцев, так что пока рано говорить о продлении соглашения. Сборная Франции должна пробиться на чемпионат мира в России, и я надеюсь, что это случится скоро. Тогда и можно будет вести переговоры», — приводит слова Ле Гре As.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года, под его руководством французы стали серебряными призерами домашнего Евро-2016.