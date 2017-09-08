Черчесов: Только бог знает, вернусь ли я в «Легию»

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Специалист подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на работе с национальной командой и не знает, вернётся ли однажды в польский клуб.

«Вернусь ли я в “Легию”? Только бог знает. Сейчас моя задача заключается в том, чтобы подготовить сборную Россию к чемпионату мира. Я должен выжать максимум из футболистов национальной команды. При этом я остаюсь большим поклонником “Легии”. До сих пор слежу за новостями клуба и смотрю его матчи. Я провёл отличное время с этой командой», — сказал Черчесов.

Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год, добившись вместе с командой побед в чемпионате и Кубке Польши.