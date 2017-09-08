Черчесов: Только бог знает, вернусь ли я в «Легию»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью польскому изданию Sport.pl, в котором признался, что продолжает следить за своим бывшим клубом «Легией».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Специалист подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на работе с национальной командой и не знает, вернётся ли однажды в польский клуб.
«Вернусь ли я в “Легию”? Только бог знает. Сейчас моя задача заключается в том, чтобы подготовить сборную Россию к чемпионату мира. Я должен выжать максимум из футболистов национальной команды. При этом я остаюсь большим поклонником “Легии”. До сих пор слежу за новостями клуба и смотрю его матчи. Я провёл отличное время с этой командой», — сказал Черчесов.
Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год, добившись вместе с командой побед в чемпионате и Кубке Польши.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter